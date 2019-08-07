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Gazzetta, Commisso resta vigile sugli attaccanti liberi, è pronto a regalarsi la sua stella

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport la Fiorentina attende la fine (ormai prossima) del mercato inglese per intervenire sugli acquisti a centrocampo. Gli obiettivi sono Berge, Rongier, Demme...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 10:00
Gazzetta, Commisso resta vigile sugli attaccanti liberi, è pronto a regalarsi la sua stella - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport la Fiorentina attende la fine (ormai prossima) del mercato inglese per intervenire sugli acquisti a centrocampo. Gli obiettivi sono Berge, Rongier, Demme e Tonali. Chi non andrà in Premier ha l'opzione Serie A e la Fiorentina potrebbe piacere. Dopo il 10 invece partirà l'attacco al centravanti. Un obiettivo resta Llorente ma non è l'unico. Commisso una volta che si sono sistemati i grandi bomber sa che qualcuno potrebbe restare libero e pertanto è pronto ad intervenire per regalarsi la sua stella.

 

 

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