Gazzetta, Commisso resta vigile sugli attaccanti liberi, è pronto a regalarsi la sua stella

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport la Fiorentina attende la fine (ormai prossima) del mercato inglese per intervenire sugli acquisti a centrocampo. Gli obiettivi sono Berge, Rongier, Demme...

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport la Fiorentina attende la fine (ormai prossima) del mercato inglese per intervenire sugli acquisti a centrocampo. Gli obiettivi sono Berge, Rongier, Demme e Tonali. Chi non andrà in Premier ha l'opzione Serie A e la Fiorentina potrebbe piacere. Dopo il 10 invece partirà l'attacco al centravanti. Un obiettivo resta Llorente ma non è l'unico. Commisso una volta che si sono sistemati i grandi bomber sa che qualcuno potrebbe restare libero e pertanto è pronto ad intervenire per regalarsi la sua stella.