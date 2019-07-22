Bucchioni: "Balotelli non piace, non c'è nessun tipo di trattativa. Ecco chi sta cercando la viola"
Questo il post di Bucchioni su Twitter: "La Fiorentina sta cercando un attaccante che sappia anche far giocare la squadra. Llorente piace, Inglese piaceva. Per quel che so io i dirigenti viola non sta...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 19:47
Questo il post di Bucchioni su Twitter: "La Fiorentina sta cercando un attaccante che sappia anche far giocare la squadra. Llorente piace, Inglese piaceva. Per quel che so io i dirigenti viola non stanno trattando Balotelli, è un profilo che non interessa”.