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Bucchioni: "Balotelli non piace, non c'è nessun tipo di trattativa. Ecco chi sta cercando la viola"

Questo il post di Bucchioni su Twitter: "La Fiorentina sta cercando un attaccante che sappia anche far giocare la squadra. Llorente piace, Inglese piaceva. Per quel che so io i dirigenti viola non sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 19:47
Bucchioni: "Balotelli non piace, non c'è nessun tipo di trattativa. Ecco chi sta cercando la viola" -
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Questo il post di Bucchioni su Twitter: "La Fiorentina sta cercando un attaccante che sappia anche far giocare la squadra. Llorente piace, Inglese piaceva. Per quel che so io i dirigenti viola non stanno trattando Balotelli, è un profilo che non interessa”.

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