Bucchioni: "Balotelli non piace, non c'è nessun tipo di trattativa. Ecco chi sta cercando la viola"

Questo il post di Bucchioni su Twitter: "La Fiorentina sta cercando un attaccante che sappia anche far giocare la squadra. Llorente piace, Inglese piaceva. Per quel che so io i dirigenti viola non sta...

Questo il post di Bucchioni su Twitter: "La Fiorentina sta cercando un attaccante che sappia anche far giocare la squadra. Llorente piace, Inglese piaceva. Per quel che so io i dirigenti viola non stanno trattando Balotelli, è un profilo che non interessa”.