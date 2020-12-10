Calamai: "Ribery campione svuotato per la famiglia in Germania e gli stadi vuoti"

Luca Calamai ha parlato della situazione riguardante Franck Ribery, campione della Fiorentina in difficoltà

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della situazione in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole:

"Ribery non è un peso, si nutre di emozioni ma con la famiglia che ormai vive in Germania è tutto più difficile, a questo si aggiunge lo stadio vuoto, tutto questo ha fatto svuotare Ribery. Sono molto preoccupato, il calendario non sorride alla Fiorentina, riconosco di aver sbagliato ritenendo questa squadra più forte"

PRANDELLI: "PAOLO ROSSI COMPAGNO DI SQUADRA E AMICO. PIANGE L'ITALIA INTERA..."

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