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Calamai: "Ribery campione svuotato per la famiglia in Germania e gli stadi vuoti"

Luca Calamai ha parlato della situazione riguardante Franck Ribery, campione della Fiorentina in difficoltà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2020 14:34
Calamai: "Ribery campione svuotato per la famiglia in Germania e gli stadi vuoti" -
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Calamai: "Ribery campione svuotato per la famiglia in Germania e gli stadi vuoti"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della situazione in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole:

"Ribery non è un peso, si nutre di emozioni ma con la famiglia che ormai vive in Germania è tutto più difficile, a questo si aggiunge lo stadio vuoto, tutto questo ha fatto svuotare Ribery. Sono molto preoccupato, il calendario non sorride alla Fiorentina, riconosco di aver sbagliato ritenendo questa squadra più forte"

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