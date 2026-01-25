25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:29

News

Calamai: “Paratici deve intervenire subito, entro lunedì deve arrivare un difensore centrale forte”

Redazione

25 Gennaio · 16:07

Aggiornamento: 25 Gennaio 2026 · 16:07

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha commentato la sconfitta in casa della Fiorentina contro il Cagliari

Luca Calamai ha analizzato a Radio Firenzeviola la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari: “Sono giorni che dico che questa era una partita trappola, perché li conosco i miei polli. Perché sapevo che la squadra avrebbe pensato di essere già salva, invece questo ottimismo è stato deleterio. Vi dico di più: la Fiorentina farà una grande partita a Napoli. Dico bravo a Brescianini che ha un’attitudine naturale al gol, però oggi senza parlare in termini troppo negativi vedo due aspetti fondamentali”.

“Il primo è che lunedì deve arrivare il difensore centrale. E uno forte, non Harrison, non Solomon. Uno forte, che sia un leader. Oggi Comuzzo mi ha fortemente allarmato ma nel percorso di un giovane ci sta. Il secondo aspetto è legato a Kean. Io credo all’infortunio alla caviglia ma abbiamo bisogno di lui. Ci salviamo anche con Kean dell’anno scorso al 70%. Abbiamo un bisogno disperato di lui. Il nostro amico Paratici, che ha totale stima da parte della proprietà, deve intervenire subito” 

