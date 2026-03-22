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Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”

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Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”

Redazione

22 Marzo · 23:57

Aggiornamento: 22 Marzo 2026 · 23:57

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Il giornalista si è espresso sulla prestazione della Fiorentina, dicendosi più sereno data l’ennesima buona prova dei viola

Luca Calamai, opinionista e tifoso viola, ha commentato a RadioFirenzeViola il fresco pari odierno della Fiorentina contro la prima della classe: “Nelle ultime gare ho sempre la sensazione che le avversarie della Fiorentina siano poco, ma se vale per tutto, allora significa che è merito anche della Fiorentina. Ndour sta crescendo molto e, se è questo, possiamo fare a meno anche di Mandragora. A tratti ho visto la squadra che ci immaginavamo in estate, vado a letto più sereno”

Sulla sosta: “Arriva in un momento nel quale la Fiorentina sta bene. Le pause servono quando sei in un periodo nero, ma la Fiorentina ha duellato contro la squadra più forte in Italia. Anche la parata finale di De Gea è importantissima mentalmente per un portiere che non sta bene”.

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