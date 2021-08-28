Calamai: "Vlahovic potrebbe avere difficoltà quest'anno. Fiorentina con pressioni con il Torino: deve vincere"

Le parole di Luca Calamai ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno Toscana

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno Toscana, in vista della sfida contro il Torino per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina non aveva pressioni a Roma. Contro il Torino sì, la squadra deve vincere e dimostrare di essere cresciuta in questo tipo di partite. Alcuni giocatori saranno galvanizzati dalla presenza del pubblico".

BERARDI "Fa quello che vuole, non insegue la vetrina, è un personaggio particolare, ha rifiutato la Juventus per tre anni di fila. Voleva andare all'Inter o al Milan, ma a Firenze verrebbe volentieri. Si può fare. Penso ci siano la voglia e i soldi per il grande colpo in avanti. Se dovesse arrivare anche Berardi, la Fiorentina sarebbe in scia delle sette sorelle".

VLAHOVIC "Potrebbe avere qualche difficoltà in più quest'anno".

TORINO "Dopo le parole di ieri di Juric, mi aspetto un Torino ancora più cattivo. Contro l'Atalanta i granata non meritavano di perdere. Juric è un motivatore straordinario. Il Torino cercherà di tirare fuori tutte le problematiche della Fiorentina, ad esempio la difesa alta".

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