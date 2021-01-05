Calamai: "Sono sorpreso dal mercato impostato sul 3-5-2"

Calamai paragona la squadra di Iachini con quella di Prandelli...

Il giornalista Luca Calamai ha parlato su Radio Bruno Toscana del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Ho considerato il mister Prandelli il vero trionfatore nella vittoria contro la Juventus, ma le altre gare mi lasciano un po' perplesso perchè continuano a mancare le idee. Al Franchi con il Bologna non si può giocare con Ribery e due punte? Se certi cambi li avesse fatti Iachini, sarebbe stato criticato molto. Sono sorpreso che sia stato annunciato un mercato impostato sul 3-5-2 perchè speravo che questa fosse solamente la soluzione dettata dall'emergenza, però si pensasse di andare ad un assetto con più calciatori offensivi, altrimenti avremo sempre dei problemi a segnare. La Fiorentina è tornata la squadra di Iachini però senza Chiesa".