Calamai non ha dubbi: "In questo momento non esiste bomber più spietato di Moise Kean"

Nel consueto articolo per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino e tifoso viola, Luca Calamai ha così parlato della vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta, esaltando anche Moise Kean: “In...

Nel consueto articolo per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino e tifoso viola, Luca Calamai ha così parlato della vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta, esaltando anche Moise Kean: “In questo momento non esiste bomber più spietato di Moise Kean. I gol del suo centravanti consentono alla Fiorentina di restare in una zona importante di classifica. Con questo campionato così strano sono in tanti a sognare la qualificazione Champions”.