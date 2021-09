Calamai: “Il rinnovo di Vlahovic va fatto prima che Commisso parta, se necessario bisogna dargli 5 milioni”

Il giornalista de La Gazzetta Luca Calamai, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

“Adesso nella Fiorentina si fa calcio, c’è un’idea e si mettono i calciatori nei posti giusti. Italiano sta gestendo tutto benissimo, penso ad Amrabat cazziato alla vigilia della partita e poi messo in campo, con lui che risponde bene. Il contratto di Vlahovic? Va fatto prima che Rocco vada via. Lui guadagna 800mila euro, se necessario bisogna dargli anche 5 milioni. Il vero problema è la clausola, i procuratori non accetteranno mai di metterla a 100 ma magari a 80 può essere ragionevole”.

IL PUNTO SUL RINNOVO DI VLAHOVIC