Calamai: "La Fiorentina sta cercando una seconda punta. Kouame..."

Calamai ha parlato del mercato invernale della Fiorentina.

Il giornalista Luca Calamai ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno Toscana:

Ecco le sue parole: "La squadra viola ha voglia di regalare una grande soddisfazione al presidente Rocco Commisso che con la gara contro il Bologna sarà in tribuna. Però la squadra di Mihajlovic non va sottovalutata, alterna grandi momenti a passaggi a vuoto: sarà un esame come nelle passate settimane, contro un avversario in cui si dovrà fare la partita. Commisso? E’ giusto che si occupi di tutto, non solamente di campo come chiede Prandelli. So che la Fiorentina sta cercando una seconda punta, non una prima come credevo. Vlahovic è una prima punta che ama partire largo, come ad esempio Immobile della Lazio. Si cerca un completamento, c’è una riflessione in corso su Kouame. La vittoria sulla Juventus ha tolto ansia, sono convinto che arriverà un giocatore importante. I soldi ci sono, la rinuncia all'acquisto di Cutrone e la cessione di Pedro portano liquidità. Pulgar? A fronte di un’offerta alta potrebbe partire anche subito. Duncan va ancora valutato, è costato molto e non so che mercato avrebbe. Bonaventura e Callejon oggi sono fuori dal progetto tattico, si va verso le due punte con Ribery dietro".

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