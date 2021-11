Calamai: “Se la Fiorentina vuole andare in Europa deve prendere Berardi, i soldi ci sono”

Luca Calamai, giornalista fiorentino de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“La Fiorentina può andare in Europa, le altre concorrenti per quelle posizioni, vale a dire Lazio, Roma, Juventus, hanno problemi enormi a cui devono far fronte. Bisogna provarci tutti insieme, senza creare tensioni, ogni componente deve fare la sua parte per questa cosa. Sul mercato va preso Berardi, serve un esterno, i soldi per prenderlo ci sono, costa 30 milioni e vanno spesi se vuoi andare in Europa. Il tridente Nico Gonzalez, Vlahovic, Berardi te la fa giocare con tutti. Ikone? Forte ma segna poco” conclude Calamai.

