Calamai: "Gattuso primo candidato per la panchina della Fiorentina, piace a Commisso da sempre"

Calamai ha analizzato la situazione di casa Fiorentina, dal caso Prandelli al tema del prossimo allenatore viola

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Amore Campania, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Molte persone che mi chiedono la verità su Prandelli, perché, in realtà, nessuno ci crede. La verità è semplicissima, quando vengono le crisi di panico, ti salta l’equilibrio non esiste nulla. Ecco perché ho trovato assurde alcune dichiarazioni di certi allenatori. La stessa cosa è successo anche a Sacchi. Capita di andare in tilt. Gattuso in viola? Sembra ovvio che Gattuso andrà via dal Napoli e secondo me è il primo candidato per la panchina della Fiorentina. Perché Rocco Comisso, che da calciatore si identificava in Gattuso, lui ha sempre avuto un debole per questo uomo” conclude Calamai.

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