Lirola in un party privato con 33 persone, guai dalla polizia e anche il Marsiglia non l’ha presa bene

Pol Lirola nei guai in Catalogna. Stando a quanto riportato da Diario Ara, il giocatore di proprietà della Fiorentina, ora all’Olympique Marsiglia, sarebbe stato colto in flagrante nel bel mezzo di una festa illegale avvenuta nel comune di Badalona, in Catalogna. Le forza dell’ordine locali avrebbero smantellato, attorno alle 3 del mattino, un evento in una villa. Presenti, sembra, ben 33 persone, numero superiore al limite consentito dalle autorità.

Sarebbero state identificate 33 persone, tutte denunciate, tra cui Lirola e anche un altro giocatore del Marsiglia il cui nome, al momento, non è stato reso pubblico.

Un vicino avrebbe chiamato la polizia per via dei rumori molesti. Il giocatore viola avrebbe anche provato a discolparsi assicurando che non si trattasse di una festa ma di una “cena per sei persone”. Ma anche il Marsiglia, come riportato da RMC radio, vuole prendere seri provvedimenti nei confronti del calciatore. Lo farà Longoria, presidente del club, che conosce bene il giocatore di proprietà della Fiorentina, essendo stato manager del Sassuolo.

