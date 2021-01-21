Calamai: "Ribery? Vuole andare via. Vlahovic? Mi aspetto che rinnovi subito, altrimenti va ceduto"

Kokorin giocatore esplosivo. Per Commisso Dusan è un figlio

"La Fiorentina per salvarsi ha bisogno di Ribery - ha detto Luca Calamai a Radio Bruno -. Lui vuole andare via ma anche la Fiorentina e d'accordo per la fine della stagione. Kokorin è un giocatore esplosivo, parla inglese per questo inserirsi nello spogliatoio non sarà semplice. Kouame non so se sia felice dell'arrivo di Kokorin. Vlahovic? Per lui la Fiorentina ha fatto di tutto, lo ha promosso da giovanissimo titolare. Commisso lo difende come un figlio, mi aspetto dunque che chiami l'agente e firmi subito il rinnovo. Se non ha questa intenzione va venduto subito. La società deve parlare con lui".

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