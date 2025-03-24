Calamai esalta Kean: "La doppietta con l'Italia dimostra la sua maturità a livello internazionale"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai ha espresso la sua opinione su Moise Kean nell'editoriale per tuttomercatoweb.com, dopo la doppietta con l'Italia contro la Germania: “Decisive le prodezze di Ke...

Il giornalista fiorentino Luca Calamai ha espresso la sua opinione su Moise Kean nell'editoriale per tuttomercatoweb.com, dopo la doppietta con l'Italia contro la Germania: “Decisive le prodezze di Kean. Il centravanti della Fiorentina ha dimostrato di vivere un momento speciale. Due reti. Splendide. Due reti che testimoniano la maturità anche a livello internazionale di questo bomber. Nel momento più bello l’Italia si è vista assegnare e poi cancellare il rigore del possibile 3 a 3. Una decisione del var che lascia molti dubbi”.