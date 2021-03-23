Calamai: "Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare in aria Prandelli"
Calamai commenta la scelta di Prandelli di dimettersi.
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2021 17:33
Il giornalista de La Gazzetta, Luca Calamai, ha commentato con un post Le dimissioni del mister Prandelli dalla panchina viola sul suo profilo personale di Twitter.
Ecco il suo tweet: "Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare per aria Prandelli che non ha retto la tensione. E ora alla Fiorentina torna Iachini".
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