Calamai: "Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare in aria Prandelli"

Calamai commenta la scelta di Prandelli di dimettersi.

Il giornalista de La Gazzetta, Luca Calamai, ha commentato con un post Le dimissioni del mister Prandelli dalla panchina viola sul suo profilo personale di Twitter.

Ecco il suo tweet: "Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare per aria Prandelli che non ha retto la tensione. E ora alla Fiorentina torna Iachini".

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