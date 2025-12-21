Calamai: “La pazienza è finita, nessun proprietario ha resistito a lungo con la Curva contro”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato delle nuove scelte in casa viola ma anche del duro comunicato contro Commisso:

“Novità in casa Fiorentina . Finalmente Commisso ha capito che serviva portare in società un uomo di calcio, Paratici ha vinto il testa a testa con Giuntoli. Il motivo? Giuntoli avrebbe preteso carta bianca. Paratici è disposto a lavorare insieme ai dirigenti attuali. Oggi contro l’Udinese la squadra viola si gioca molto e Vanoli tutto. Se non dovesse arrivare la prima vittoria in campionato è probabile un nuovo cambio in panchina. E attenti, l’arrivo di Paratici potrebbe riportare alla guida della Fiorentina una figura come Stefano Pioli . Che è stato esonerato ma che è ancora sotto contratto”.

Sul comunicato della Fiesole: “Per la prima volta il nome di Rocco Commisso è salito sul banco degli imputati. Siamo a un punto delicatissimo. La squadra è ultima e la piazza è in rivolta. Penso che ci siano le condizioni per un prossimo passaggio di proprietà. La storia insegna che nessun proprietario ha resistito a lungo con la curva contro”.