21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Calamai: “La pazienza è finita, nessun proprietario ha resistito a lungo con la Curva contro”

News

Calamai: “La pazienza è finita, nessun proprietario ha resistito a lungo con la Curva contro”

Redazione

21 Dicembre · 14:07

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 14:07

TAG:

#FiorentinacalamaiCommissoCurva Fiesole

Condividi:

di

Il noto giornalista e tifoso Viola, Luca Calamai, commenta il possibile arrivo di Paratici e il duro comunicato della Fiesole

Nel suo editoriale per TMWLuca Calamai ha parlato delle nuove scelte in casa viola ma anche del duro comunicato contro Commisso:

“Novità in casa Fiorentina. Finalmente Commisso ha capito che serviva portare in società un uomo di calcio, Paratici ha vinto il testa a testa con Giuntoli. Il motivo? Giuntoli avrebbe preteso carta bianca. Paratici è disposto a lavorare insieme ai dirigenti attuali. Oggi contro l’Udinese la squadra viola si gioca molto e Vanoli tutto. Se non dovesse arrivare la prima vittoria in campionato è probabile un nuovo cambio in panchina. E attenti, l’arrivo di Paratici potrebbe riportare alla guida della Fiorentina una figura come Stefano Pioli. Che è stato esonerato ma che è ancora sotto contratto”.
Sul comunicato della Fiesole: “Per la prima volta il nome di Rocco Commisso è salito sul banco degli imputati. Siamo a un punto delicatissimo. La squadra è ultima e la piazza è in rivolta. Penso che ci siano le condizioni per un prossimo passaggio di proprietà. La storia insegna che nessun proprietario ha resistito a lungo con la curva contro”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio