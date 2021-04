Calamai: “L’errore che non si deve fare è giocare tutti dietro. Biraghi non ci serve in questo momento”

Al Pentasport, Luca Calamai ha dato dei suggerimenti al mister della Fiorentina Giuseppe Iachini:

“Biraghi in questo momento non ci serve. E’ meglio proseguire sull’idea di Prandelli, giocando con quattro difensori veri e giocare con un centrocampo in piu’. L’errore che non deve fare Iachini è quello di giocare tutti dietro, tanto un gol purtroppo lo subiamo sempre”.

