Calamai: “La Fiorentina è l’unica squadra con una sola punta. La società deve capire che fare”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato ai microfoni di A Pranzo col Pentasport :

“Quella di Italiano è una squadra che sta andando al di là delle sue potenzialità ed il merito è da attribuire all’allenatore. Adesso, tocca solo alla società capire cosa vuole fare: per me, questa Fiorentina di più non può fare. Servono rinforzi urgentemente. Quale altra squadra nel mondo ha un solo attaccante? Bisogna soltanto dire grazie al mister e a questo gruppo di giocatori. Puoi vincere contro le piccole, ma contro le grandi alla lunga i valori emergono”.

