Calamai: “Oggi non è stata una partita di calcio, la Fiorentina non era convinta di poter vincere”

Dopo la partita contro il Parma, Luca Calamai è intervenuto a Radio Firenze Viola, commentando così la sfida: “Oggi non è stata una partita di calcio. La Fiorentina aveva troppa paura, poi ho delle domande. Chi fa gol in questa squadra? Chi costruisce gioco se Fagioli abbassa il rendimento? A chi ci possiamo appoggiare? Abbiamo affrontato una squadra che non ha mai tirato in porta.

La Fiorentina inconsciamente o consciamente, non era convinta di poter vincere e aveva paura di perdere.

Ma ora non fate parlare Vanoli. L’ho sentito fare riferimento al fatto che non viene mai capito. Poi se mi chiedete se sono felice di non essere più terzultimo rispondo sì, ma con parecchi ma”.