8 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Calamai: “Oggi non è stata una partita di calcio, la Fiorentina non era convinta di poter vincere”

News

Calamai: “Oggi non è stata una partita di calcio, la Fiorentina non era convinta di poter vincere”

Redazione

8 Marzo · 18:18

Aggiornamento: 8 Marzo 2026 · 18:18

TAG:

ACF FiorentinacalamaiPaolo Vanoli

Condividi:

di

Dopo la partita contro il Parma, Luca Calamai è intervenuto a Radio Firenze Viola, commentando così la sfida: “Oggi non è stata una partita di calcio. La Fiorentina aveva troppa paura, poi ho delle domande. Chi fa gol in questa squadra? Chi costruisce gioco se Fagioli abbassa il rendimento? A chi ci possiamo appoggiare? Abbiamo affrontato una squadra che non ha mai tirato in porta.

La Fiorentina inconsciamente o consciamente, non era convinta di poter vincere e aveva paura di perdere.
Ma ora non fate parlare Vanoli. L’ho sentito fare riferimento al fatto che non viene mai capito. Poi se mi chiedete se sono felice di non essere più terzultimo rispondo sì, ma con parecchi ma”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio