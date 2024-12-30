Calamai: "Vlahovic grande attaccante, ma ieri nessuno della Fiorentina lo avrebbe voluto al posto di Kean"

Su tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha così parlato dopo il pareggio tra Juventus e Fiorentina, soffermandosi sulla sfida a distanza degli ex Moise Kean e Dusan Vlahovic: "Il duello a distanza tra Ke...

Su tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha così parlato dopo il pareggio tra Juventus e Fiorentina, soffermandosi sulla sfida a distanza degli ex Moise Kean e Dusan Vlahovic: "Il duello a distanza tra Kean e Vlahovic, i due ex, vede trionfare il centravanti viola. Un gol bellissimo, tanti palloni protetti per aiutare i compagni di squadra a guadagnare campo. Ho trovato anche sorprendente la scelta di Kean di non festeggiare il suo gol visto come è uscito dal mondo bianconero (liquidato dalla società e contestato negli ultimi mesi dai tifosi). Questo testimonia che Moise è un giovane con una sensibilità speciale. A Firenze ha trovato l’amore che cercava ed è tornato a fare gol e spettacolo. Dusan ha sfiorato la rete e si è ribellato ai cori razzisti di alcuni dei suoi ex tifosi. Dusan è un grande attaccante ma ieri nessuno del mondo Fiorentina lo avrebbe voluto al posto di Kean".

TMW: “BIRAGHI AL NAPOLI DIPENDE DA SPINAZZOLA. SU PARISI FORTE IL COMO, MA LA FIORENTINA CHIEDE 10 MILIONI”

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