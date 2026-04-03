Calamai: "Col Verona farei giocare Rugani, deve dimenticare Udine e convincere la Fiorentina"

Le dichiarazioni del noto giornalista, Luca Calamai, che darebbe fiducia a Rugani nella trasferta di Verona

Luca Calamai ha parlato a Radio FirenzeViola di Daniele Rugani: "È arrivato a gennaio e doveva essere l’uomo della provvidenza per la difesa viola, invece si è presentato infortunato e quindi è rimasto a guardare un ritrovato Ranieri. Poi il debutto a Udine, roba da cancellare. Oggi potrebbe tornare d’attualità il suo nome, perché Pongracic è arrivato per ultimo e perché comunque Rugani è un giocatore dal valore importante".

"A Verona potrebbe dare una mano alla Fiorentina e, magari, cancellare la brutta prova di Udine. E cominciare a meritare una conferma che è legata alle cinque presenze da almeno quarantacinque minuti, ma che alla fine potrebbe arrivare anche con tre o quattro presenze".