Calamai: “Spalletti? Mai preso in considerazione la Fiorentina. Per lui impossibile vivere Firenze con freddezza”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio in vista della sfida tra Fiorentina e Milan, il giornalista Luca Calamai ha così parlato di Luciano Spalletti, spiegando il motivo per il quale il tecnico toscano non ha mai preso in considerazione il club viola: “E’ un uomo della gente, lui non ha mai preso in considerazione la Fiorentina perché da tifoso per lui sarebbe stato impossibile vivere Firenze con freddezza”.