Calamai: "Sarri ascolterebbe volentieri la proposta della Fiorentina. Commisso deve chiamarlo"

Calamai ha rilanciato il nome di Sarri per la Fiorentina

Della situazione prossimo allenatore della Fiorentina, ha parlato il giornalista Luca Calamai ai microfoni di Radio Bruno:

"Dopo la notizia di Mourinho alla Roma, ho rivolto un mio personale invito alla Fiorentina a prendere Maurizio Sarri che a questo punto non ha squadra e che mi risulta ascolterebbe molto volentieri le proposte della Fiorentina. Dovrebbe essere Commisso a chiamarlo. Al momento penso che però i profili su taccuino siano Gattuso, Juric e Fonseca".

COMUNE FIRENZE: "APPROVATO PROGETTO TRAMVIA CAMPO DI MARTE, CI SARA' PARCHEGGIO DA 3.000 POSTI"

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