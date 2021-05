Comune Firenze: “Approvato progetto Tramvia Campo di Marte, ci sarà parcheggio da 3.000 posti”

Sul sito del comune di Firenze, possiamo leggere alcune novità che riguardano la Tramvia che arriverà fino a zona stadio. Tra le novità è previsto anche un parcheggio che potrebbe tornare molto utile per gli spettatori che vorranno andare allo stadio Franchi. Questo il comunicato:

“Novità per il sistema tramviario di Firenze: la Giunta di Palazzo Vecchio infatti ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, gli indirizzi per la progettazione definitiva della linea 3.2.2 piazza Libertà-Rovezzano. Progettazione che sarà a cura della Tram di Firenze, come da contratto di concessione. Tra le indicazioni, riporta una nota del Comune, c’è la previsione di due grandi parcheggi scambiatori: il primo da 3.000 posti a Campo di Marte a servizio anche dell’area sportiva e dello stadio. E il secondo al capolinea di Rovezzano, dove sorgerà l’hub intermodale collegato direttamente al Viadotto Marco Polo grazie al prolungamento già in corso di progettazione”.

