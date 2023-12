Calamai: “Beltran non è un centravanti classico ma nemmeno un trequartista, deve alzare media gol”

Nel suo editoriale Penna e Calamai a TMW Radio, durante Maracanà, ha dato i voti al campionato Luca Calamai: “Mourinho prende due voti, se non tre: il primo è 8, perché la Roma è una sorpresa in positivo. Non ha una rosa che può essere equiparabile alle quattro big, ma con il suo carisma il mister ha convinto Lukaku ad alzare il livello mentale dello spogliatoio. L’operazione Lukaku è stata voluta da lui, che sta cercando di tirar fuori il meglio. E poi però non capisco il resto, quello che fa un attacco incomprensibile e sbagliato contro un arbitro prima della partit. E’ roba che non appartiene a un certo livello di personaggi del calcio.

Non mi piace nemmeno l’attacco a Berardi, che può anche aver sbagliato qualche atteggiamento ma non ha senso attaccarlo così. Il calcio italiano ha mille problemi, ma non ha bisogno di queste cose. Ci riporta troppo più in basso. Sarà il gladiatore dei tifosi della Roma, ma un allenatore di questo livello, che ha vinto tutto, mi sembra prigioniero di un’etichetta. Per questo prende 3. Lui vuole andare via, ma se è questo vada pure via. Così si va allo scontro ideologico, non lo accetto. Poi 7 all’arbitro Mercenaro, che si è trovato una situazione scomodissima, ha retto la pressione bene. Manca l’ammonizione a Mancini ma non avrei voluto essere nei suoi panni. Ora serve il deferimento, una punizione esemplare o Mourinho apre il corridoio a qualsiasi allenatore che potrà fare ancora di più.

L’Inter prende 7, che va anche a Marotta. Il calcio italiano ha bisogno di grandi dirigenti.Ha fatto un miracolo, ha fatto tanta cassa con Onana e ha preso un portiere bravo che contro il Napoli è stato protagonista come Barella, Thuram e tutta la squadra. I grandi dirigenti fanno la differenza. Non trovo casuale che Inter e Juventus siano in testa. la Fiorentina ha già fatto tutti i punti del girone d’andata dello scorso anno, oggi credo che meriti Beltran 6,5, che è per la prestazione di ieri e anche per la fiducia. E’ un 9 e mezzo, non è il classico centravanti ma neanche un trequartista. Se riuscisse ad alzare la sua media gol e la Fiorentina lo aiuterà, la Viola può essere una sorpresa nella parte alta della classifica. 7 alla Juventus, perché fa sorridere il concetto di operaia ma oggi è così. Ha la fame e la voglia di sfruttare ogni occasione .la vittoria all’ultimo respiro di Monza è un segnale importantissimo. Non si vergogna questa Juve a giocare in un certo modo.

E’ stato un assedio a un certo punto, ma il Monza ha fatto un solo tiro in porta. E dopo quel tiro preso, hai comunque l’orgoglio ,al forza e l’umiltà di andare dall’altra parte e fare gol con Gatti. La Juve può anche vincere lo Scudetto, anche se l’Inter e è troppo più forte. Non me la porterei mai sempre così dietro perché è pericolosa la Juve. L’Inter dovrà utilizzare al mille per mille il mese prima che riparta la Champions. Se lì riesci a fare il vuoto, allora può davvero vincere. Ma se la Juve rimane attaccata, può succedere davvero di tutto”.

