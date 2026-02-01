1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:25

Calamai: “La Fiorentina non deve farsi scappare Sarri a giugno, Paratici metta da parte i vecchi dissidi”

Calamai: “La Fiorentina non deve farsi scappare Sarri a giugno, Paratici metta da parte i vecchi dissidi”

1 Febbraio · 16:55

Il noto giornalista, Luca Calamai, consiglia Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione

Nel suo editoriale a TMW, il giornalista Luca Calamai ha parlato del futuro di Maurizio Sarri: “Suggerisco a chi ha voglia di costruire un progetto ambizioso di non farsi scappare Sarri. Chiaramente a fine stagione le strade del tecnico toscano e della Lazio sono destinate a separarsi. A meno che Lotito non passi la mano ma questa la ritengo un’ipotesi al momento impossibile. Sarri ha dimostrato anche in una situazione folle come quella della Lazio di essere un numero uno e di saper fare la differenza”.

“Continuo a credere che Sarri sarebbe la pedina perfetta per la Fiorentina ma pare che non ci siano grandi rapporti con il nuovo direttore dell’area sportiva viola Paratici. Quando i due erano alla Juve sono finiti in rotta di collisione a causa di Cristiano Ronaldo e della gestione del campione portoghese. Mi auguro che Paratici non sia un permaloso e che valuti l’opzione Sarri-viola con grande attenzione”.

