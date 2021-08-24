Calamai: "Berardi ha accettato la Fiorentina, può arrivare davvero. Al Sassuolo piace Sottil"

Le parole di Luca Calamai ai microfoni di Radio Bruno

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

TORREIRA "È un grande colpo, insieme a Nico Gonzalez è un giocatore che in due anni ti porterà a giocare in Europa, ed entrambi hanno scelto tra tante squadre di giocare con la Fiorentina. Dobbiamo dire "bravi" alla società, e adesso dobbiamo capire cosa succederà con Amrabat: è un acquisto di Commisso e sappiamo quanto il presidente sia orgoglioso, a Firenze non ha funzionato ed è richiesto da grandi squadre.

BERARDI "Vuole andare via e ha dato il suo assenso al trasferimento alla Fiorentina. Si può sognare un tridente Berardi-Vlahovic-Nico Gonzalez, anche perché al Sassuolo piace tantissimo Sottil. A quel punto mancherebbe solo il terzino destro e poco altro".

MERCATO "Strategia dell'attesa? È un rischio, ma allungando il mercato agli ultimi giorni riesci ad avvicinare giocatori inimmaginabili il 10 agosto come Berardi o Pjanic: la Fiorentina ha preso questa strada non semplicissima ma giusta".

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