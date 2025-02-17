Calamai punge: "Palladino sembra incapace a valorizzare la ricchezza tecnica della Fiorentina"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, Luca Calamai ha commentato la sconfitta casalinga viola contro il Como in un suo articolo per tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: “La clam...

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, Luca Calamai ha commentato la sconfitta casalinga viola contro il Como in un suo articolo per tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: “La clamorosa sconfitta casalinga contro il Como ha riportato Palladino sotto processo. La Fiorentina dopo un’ottima campagna acquisti estiva e un brillante mercato invernale ha consegnato al tecnico una rosa competitiva. Ma Palladino sembra incapace di valorizzare tanta ricchezza. Soprattutto l’assenza dello squalificato Kean ha confermato come la squadra viola sia abile a difendersi e ripartire (esercizio tattico che ha fruttato molti punti contro le grandi) ma non sia in grado di sviluppare un corretto progetto offensivo. Tocca a Palladino trovare la strada giusta. E deve farlo velocemente”.