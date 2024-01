Calamai annuncia a sorpresa: “Baldanzi andrà alla Juventus, tra due anni sarà in Nazionale”

Tommaso Baldanzi è stato vicino alla Fiorentina in estate, sarebbe stato il sostituto di Castrovilli se si fosse concretizzato il suo passaggio in Premier League, in questo mercato di gennaio ha su di lui l’interesse dalla Roma che però difficilmente potrà affondare per mancanza di liquidità. Ieri ha segnato un gol decisivo per l’Empoli a Torino contro la Juventus, quella stessa Juventus che secondo il giornalista Luca Calamai, è promesso sposo della Juventus, queste le sue parole: “Baldanzi segna alla Juve e andrà alla Juve. Parliamo di un talento strepitoso che tra due anni potrebbe diventare un Nazionale. L’ Empoli del presidente Corsi costruisce talenti anche in una stagione complicata”

