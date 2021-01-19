Calamai: "Prandelli? Aveva lo stesso volto di Giampaolo nel dopo partita. Se non vince con il Crotone..."

Le parole del giornalista de La Gazzetta dello Sport

"Giampaolo e Prandelli avevano la stessa faccia nel dopo partita - ha scritto in un tweet Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport -. Giampaolo giustamente è stato esonerato perché non ha creato un suo Torino ora Prandelli deve battere il Crotone altrimenti anche lui andrebbe in grande difficoltà".

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