Luca Calamai: “Italiano è in totale confusione, non riesce a trovare l’idea giusta”

Il giornalista fiorentino affida al profilo Twitter la sua amara riflessione dopo l’ennesima prestazione incolore della Fiorentina in questo inizio anno: “ Italiano è in totale confusione. Gli ultimi risultati negativi della Fiorentina non si possono spiegare con un mercato invernale catastrofico. L’allenatore non riesce a trovare l’idea giusta e non ha un dirigente vero con il quale confrontarsi”

Italiano è in totale confusione. Gli ultimi risultati negativi della Fiorentina non si possono spiegare con un mercato invernale catastrofico. L’allenatore non riesce a trovare l’idea giusta e non ha un dirigente vero con il quale confrontarsi — luca calamai (@CalamaiLuca) February 18, 2024

Contestazione Fiesole: “Meritiamo di più. Fuori le palle” poi alla società: “Bisogna spendere per vincere”