Calamai: "Pioli era l'allenatore giusto della Fiorentina. Ma non ci tocca più"

Secondo Calamai è stato un errore confermare Iachini.

Il giornalista Luca Calamai ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana e ha parlato di alcuni calciatori della Fiorentina:

“Ribery? Sono contento del suo ritorno in campo, è l’unico che alza il livello della squdra. Mentre Vlahovic è il primo a giovarne della sua qualità. Il francese è ancora molto legato alla causa, ha vinto tutto e adesso lotta per non retrocedere. Non è semplice, poteva reagire diversamente ed invece è coinvolto. Iachini? L’errore è stato tenerlo perchè divideva le anime della società. Ma è capitato anche il Milan prima dell’arrivo di Pioli. Era lui l’allenatore giusto della Fiorentina. Se mi chiedete chi vorrei in panchina, dico lui visto che era capace e legato ai colori e alla piazza. Lui purtroppo non ci tocca più. Un altro che mi piacerebbe è Sarri però ci vuole la bacchetta magica anche perché vanno convinti i calciatori sul progetto tecnico del club. Non so se siamo pronti per un allenatore così, forse serve una figura intermedia Juric Gattuso o profili così”.

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