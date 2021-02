Radio Bruno, Caceres e Ribery sono di nuovo in gruppo, saranno disponibili contro la Sampdoria

Radio Bruno fa il punto sull’allenamento odierno della Fiorentina. Franck Ribery si è allenato ancora in gruppo, ieri aveva fatto lavoro differenziato ma solo per non appesantire il muscolo a cui aveva avuto fastidio, ma sarà quasi sicuramente a disposizione di Prandelli per la sfida in trasferta a Genova. Oggi in gruppo insieme a lui anche Caceres.

