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Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra"

Calamai vorrebbe tenere in tutti i modi Vlahovic alla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2021 14:12
Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra" -
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Dusan Vlahovic
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Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato sul suo profilo ufficiale di Twitter la possibile rimanenza dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Questo il suo tweet: "Vlahovic resterà a Firenze nel prossimo campionato. Commisso non può perderlo a nessun costo. Ma la Fiorentina deve costruire una squadra all'altezza del suo giovane fuoriclasse come fece Cecchi Gori con Batistuta".

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