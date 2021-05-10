Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra"
Calamai vorrebbe tenere in tutti i modi Vlahovic alla Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2021 14:12
Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato sul suo profilo ufficiale di Twitter la possibile rimanenza dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic.
Questo il suo tweet: "Vlahovic resterà a Firenze nel prossimo campionato. Commisso non può perderlo a nessun costo. Ma la Fiorentina deve costruire una squadra all'altezza del suo giovane fuoriclasse come fece Cecchi Gori con Batistuta".
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