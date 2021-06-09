Labaro Viola

Calamai: "Secondo me per Ribery la storia con la Fiorentina è finita dopo l'incontro con Gattuso"

Tante le questioni aperte in casa Fiorentina all'inizio del mercato, il giornalista Luca Calamai ha fatto il punto della situazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2021 18:09
Calamai: "Secondo me per Ribery la storia con la Fiorentina è finita dopo l'incontro con Gattuso" -
Radio
Fiorentina
Gattuso
Calamai
Radio Bruno
Ribery
Condividi

Calamai: "Secondo me per Ribery la storia con la Fiorentina è finita dopo l'incontro con Gattuso"

Il giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Nel mercato della Fiorentina andrà seguito Gattuso e quello che lui dirà. Se sospendono i lavori per il Viola Park sarebbe grave, una roba che io farei fatica a comprendere senza spiegazioni precise. Secondo me tra la Fiorentina e Ribery è finita al momento dell’incontro con Gattuso a Forte dei Marmi, è un ragazzo di si o no. Pezzella personalmente lo venderei. I quattro titolari che devono essere comprati costeranno tanto, per il resto bisogna abbattere i costi. Occhio al Napoli che deve vendere giocatori importanti…”

DAL PORTOGALLO, AI DETTAGLI LA TRATTATIVA CON SERGIO OLIVEIRA PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dal-portogallo-sergio-oliveira-ai-dettagli-con-la-fiorentina-ingaggio-da-35-milioni-allanno/142473/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok