Calamai: "Secondo me per Ribery la storia con la Fiorentina è finita dopo l'incontro con Gattuso"

Tante le questioni aperte in casa Fiorentina all'inizio del mercato, il giornalista Luca Calamai ha fatto il punto della situazione

Il giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Nel mercato della Fiorentina andrà seguito Gattuso e quello che lui dirà. Se sospendono i lavori per il Viola Park sarebbe grave, una roba che io farei fatica a comprendere senza spiegazioni precise. Secondo me tra la Fiorentina e Ribery è finita al momento dell’incontro con Gattuso a Forte dei Marmi, è un ragazzo di si o no. Pezzella personalmente lo venderei. I quattro titolari che devono essere comprati costeranno tanto, per il resto bisogna abbattere i costi. Occhio al Napoli che deve vendere giocatori importanti…”

DAL PORTOGALLO, AI DETTAGLI LA TRATTATIVA CON SERGIO OLIVEIRA PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dal-portogallo-sergio-oliveira-ai-dettagli-con-la-fiorentina-ingaggio-da-35-milioni-allanno/142473/