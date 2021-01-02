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Calamai: "Se la Roma non chiude per El Shaarawy è pronta la Fiorentina"

Secondo Calamai la viola potrà affondare il colpo del faraone d'Egitto.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2021 10:00
Calamai: "Se la Roma non chiude per El Shaarawy è pronta la Fiorentina" -
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Roma's Italian striker Stephan El Shaarawy celebrates after scoring a second goal during the UEFA Champions League football match AS Roma vs Chelsea on October 31, 2017 at the Olympic Stadium in Rome. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo credit should rea

Il giornalista de La Gazzetta, Luca Calamai, ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale riguardo al mercato invernale della squadra viola.

Ecco cosa ha scritto: "Se non chiude velocemente l'accordo la Roma allora la Fiorentina è pronta a entrare in corsa per El Shaarawy".

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