Calamai: "Se la Roma non chiude per El Shaarawy è pronta la Fiorentina"
Secondo Calamai la viola potrà affondare il colpo del faraone d'Egitto.
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2021 10:00
Il giornalista de La Gazzetta, Luca Calamai, ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale riguardo al mercato invernale della squadra viola.
Ecco cosa ha scritto: "Se non chiude velocemente l'accordo la Roma allora la Fiorentina è pronta a entrare in corsa per El Shaarawy".
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