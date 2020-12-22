Calamai: "Non sto vedendo nulla di Prandelli. Non so se sia l'allenatore giusto per la Fiorentina"

Non è contento Luca Calamai dell'arrivo alla Fiorentina di Cesare Prandelli, questo inizio non è piaciuto al giornalista della Gazzetta

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno della situazioni in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Oggi i giocatori viola non hanno pressioni, quindi credo che vedremo praticamente tutto il potenziale che abbiamo a disposizione. Io non sono per niente sereno sulla situazione, non so Prandelli come faccia. A questo punto non so se Prandelli sia l'allenatore giusto per la Fiorentina. Dopo due mesi non ho visto niente di lui, siamo tornati al modo in cui giocava Iachini. E' stato detto che la squadra lotti, ci mancherebbe altro. Vorrei anche vedere se non lottasse. Sono preoccupato perchè mi aspettavo che Prandelli alzasse il livello ma questo non è avvenuto" conclude Calamai.

E INTANTO STRISCIA LA NOTIZIA MANDA GOMEZ ANCHE ALLA FIORENTINA

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