Calamai: “Fiorentina può dire la sua in Europa, ha le carte in regola per regalarsi un sogno”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha così parlato della Fiorentina in vista dell’impegno di questa sera contro il Basilea nella sfida valevole per la gara d’andata delle semifinali di Conference League: “Non saremo belli e affascinanti, ma abbiamo dato prova che il calcio italiano è assolutamente vivo. E non dimentichiamo l’Europa League, anche lì siamo favoriti per arrivare in finale con due italiane, mentre in Conference la Fiorentina può dire tranquillamente la sua”.

Poi ha proseguito: “La Juventus sta crescendo, sta uscendo fuori dal tunnel e può sicuramente dire la sua nel doppio impegno contro il Siviglia. La Fiorentina è più “stazionaria”, ma ha le carte in regola per potersi regalare un sogno, mentre la Roma ha parecchi problemi specie dal punto di vista degli uomini, ma con uno come Mourinho in panchina la finale si può raggiungere”