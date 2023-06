Calamai: “Italiano fondamentale per trascinare la Fiorentina in finale di Conference. Poi servono i campioni”

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista, Luca Calamai ha analizzato la tripla sconfitta nelle finali europee per le squadre italiane, tra cui la Fiorentina in Conference League contro il West Ham: “Inzaghi, Mourinho e Italiano sono stati fondamentali per trascinare Inter, Roma e Fiorentina alla conquista delle tre finali Europee. Noi siamo maestri nell’incartare le partite ad allenatori presuntuosi che ritengono inutile studiare le avversarie. In finale nessuno ci ha sottovalutato. Tantomeno Pep Guardiola che per una volta ha cambiato anima al suo City per alzare la Champions. E ricordate cosa ha detto Moyes, tecnico del West Ham dopo il successo della squadra inglese? “Per battere la Fiorentina non potevo che disputare una gara aspettando”.

Poi ha proseguito: “Tre finaliste, nessuna Coppa vinta. Il problema è che quando arrivi all’ultimo atto, quando trovi l’avversaria più temibile, oltre agli allenatori servono i campioni. Il calcio italiano non scoppia di salute. Siamo stati formidabili nel restare vivi fino alla fine in tutti e tre i torni Uefa. Però ci manca qualcosa. Ci mancano alcuni campioni. Quelli che poi inventano il colpo decisivo. Che esaltano le idee dei nostri strateghi. Speriamo che questo sia il primo passo di un rilancio del nostro calcio”.