Calamai: “Vlahovic sembra un uomo prigioniero del dio denaro, è eternamente in guerra.”

Il noto giornalista Fiorentino Luca Calamai ha parlato nel suo editoriale su Tuttomercatoweb di Dusan Vlahovic, attaccante ex Fiorentina in scadenza con la Juve:

“C’è un altro attaccante che vive giorni complicati. Parlo di Dusan Vlahovic. Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era un giovane talento della Fiorentina. Ricordo come faceva il tifo per i suoi compagni della Primavera anche dopo essere diventato un protagonista in campionato. La serenità e la gioia di giocare al calcio erano la sua forza. Ora è pilotato. E chi lo consiglia lo ha trasformato in un uomo eternamente in guerra. Prima con la Fiorentina ora con la Juve. Un uomo che sembra prigioniero del Dio denaro. Non so se Dusan potrà liberarsi dalla stretta soffocante dei suoi consiglieri. Gli suggerisco di riprendersi la sua vita. Di lasciar perdere l’ingaggio e di tornare a lavorare con Allegri. Ricordo le loro sfide a chi faceva gol da calcio d’angolo a piedi nudi. Vlahovic rischia di eclissarsi. Se vuole rilanciare la sua carriera deve ritrovare quella leggerezza. Trovando un accordo giusto con Juve, Milan e se stesso.”