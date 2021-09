Calamai: “Vlahovic crea danno economico alla Fiorentina e rovina magia nello spogliatoio”

Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno della situazione riguardante Dusan Vlahovic, queste le parole del giornalista della Gazzetta dello Sport:

“A Moena ci avevano fatto capire che il rinnovo sarebbe stato vicino, se ciò non è accaduto perché è arrivata una grande offerta, è preoccupante. Vlahovic in questo momento crea tre grandi problemi, il primo è rovinare il momento magico della Fiorentina, il secondo è creare malcontento nello spogliatoio, il terzo è economico, perché in questo modo la società perde tanti soldi. L’errore che ha fatto la Fiorentina è quello di credere alla parole di Vlahovic. Adesso lui deve giocare al massimo fino alla fine della stagione poi deve arrivare un altro grande attaccante e la Fiorentina deve dire al ragazzo che o porta i soldi oppure finisce in panchina” conclude Calamai.

