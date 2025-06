Calamai: “Quasi nulle le possibilità di permanenza di Gud nella Fiorentina di Pioli. E questo è un mistero”

Durante il consueto editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato anche di Albert Gudmundsson e del suo futuro che sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina: “A proposito di giocatori che hanno disputato l’ultima stagione con la maglia della Fiorentina sono curioso di vedere dove andrà Gudmundsson. Le possibilità che rimanga con Pioli sono quasi nulle. E questo è un grande mistero. Perché la Fiorentina butta nel cestito gli otto milioni di prestito oneroso? Gud è veramente così impresentabile. Mi risulta che l’islandese potrebbe andare a lavorare con Gasp, alla Roma. Il tecnico lo vede come un De Kateleare o come un Parisic. Bravo a muoversi tra le linee. Se poi nella Roma l’islandese tornerà a regalare magie allora qualcuno nella Fiorentina dovrà fare un serio esame di “conoscenza calcistica”.