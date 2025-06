Mandragora sempre più protagonista: è nella top 10 dei mediani più preziosi in Serie A. Vale 12 milioni

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei mediani più preziosi della Serie A. In questa speciale graduatoria è presente anche un calciatore della Fiorentina, Rolando Mandragora. Il centrocampista campano è decimo, insieme a Perrone del Como e Keita del Parma, con un vlaore stimato di 12 milioni di Euro. Al primo posto invece ci sono 5 calciatori a quota 30 milioni: Rovella, Ricci, Fofana, Locatelli, Calhanoglu. Con un valore di 13 milioni, un in più rispetto a Mandragora, in nona posizione c’è Asllani.