Calamai: “La Fiorentina non può perdere il derby. Oggi l’occasione di riagganciare il treno salvezza”

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha presentato nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola il derby tra Fiorentina e Pisa: “Di solito ci si chiede se è un vantaggio o uno svantaggio giocare per ultimi, anche rispetto alle dirette concorrenti, in una giornata di campionato. Questa volta penso sia proprio un vantaggio, perché le sconfitte attese di Cremonese e Lecce mettono la Fiorentina nella condizione di poter riagganciare il treno salvezza”.

Aggiunge: “Credo che questa classifica oggi vada messa davanti agli occhi dei giocatori nello spogliatoio, perché se di solito per i viola ci sono mille motivi per vincere il derby contro il Pisa, stavolta ce ne sono mille e uno”.