23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Calamai: “La Fiorentina non può perdere il derby. Oggi l’occasione di riagganciare il treno salvezza”

News

Calamai: “La Fiorentina non può perdere il derby. Oggi l’occasione di riagganciare il treno salvezza”

Redazione

23 Febbraio · 16:29

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 16:29

TAG:

#Fiorentinacalamai

Condividi:

di

Le dichiarazioni del giornalista, Luca Calamai, in vista del derby toscano di stasera tra Fiorentina e Pisa

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha presentato nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola il derby tra Fiorentina e Pisa: “Di solito ci si chiede se è un vantaggio o uno svantaggio giocare per ultimi, anche rispetto alle dirette concorrenti, in una giornata di campionato. Questa volta penso sia proprio un vantaggio, perché le sconfitte attese di Cremonese e Lecce mettono la Fiorentina nella condizione di poter riagganciare il treno salvezza”.

Aggiunge: Credo che questa classifica oggi vada messa davanti agli occhi dei giocatori nello spogliatoio, perché se di solito per i viola ci sono mille motivi per vincere il derby contro il Pisa, stavolta ce ne sono mille e uno”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio