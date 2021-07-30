Calamai: "Torreira verrebbe con grande entusiasmo alla Fiorentina. Mercato? Dobbiamo attendere"

Le parole di Luca Calamai ai microfoni di Radio Bruno

Luca Calamai, penna della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del futuro in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

RUOLI SCOPERTI "Servono un regista e un vice-Vlahovic".

TORREIRA "Se venisse Torreira, e lui verrebbe a Firenze con grande entusiasmo, potrei permettermi anche di tenere Kokorin. Prima di prendere un centrocampista, dobbiamo però farne uscire due visto che ad oggi ce ne sono sette in rosa. E sia Duncan che Amrabat sono i maggiori candidati alla cessione".

MERCATO "Dobbiamo attendere: la Fiorentina è una delle pochissime squadre che può spendere ed è convinta che dal 12-15 agosto le grandi squadre inizieranno a proporre giocatori che non rientrano nei piani delle società, perché al momento nessuno si muove a prezzi alti".

ATTACCO "Se la Fiorentina riesce a vendere bene Kouamé, l'obiettivo è prendere una prima punta che può fare anche l'esterno".

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