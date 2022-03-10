L'entusiasmo di Calamai: "Firenze modello per il calcio italiano. Stadio? Come i più grandi d'Europa

Luca Calamai, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni de Il Brivido Sportivo per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo la presentazione del restyling dello Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: "Negli ultimi mesi, Firenze è diventato un modello per tutto il calcio italiano. Inoltre, tra meno in anno si apriranno le porte del Viola Park, uno dei centri sportivi più belli d'Europa. Adesso, anche la Fiorentina avrà uno stadio all'altezza dei più grandi impianti in Europa. Su queste basi, nascerà sicuramente una Fiorentina vincente".

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