Notizie Brivido Sportivo Fiorentina

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L'entusiasmo di Calamai: "Firenze modello per il calcio italiano. Stadio? Come i più grandi d'Europa"

10 marzo 2022 20:51

Iachini: "Ho fatto arrivare la Fiorentina al decimo posto con il Covid, figuriamoci adesso..."

28 settembre 2021 15:22

Bertoni incorona Gonzalez: "È un Di Maria: ha colpi e testa da fuoriclasse. Farà innamorare Firenze"

27 luglio 2021 21:34

Galli: "Italiano in rampa di lancio. È abituato a vincere le sfide, ma bisognerà avere pazienza"

27 luglio 2021 21:15

Barone: "Il Viola Park è la prima struttura della Fiorentina. Vogliamo che rappresenti l'Italia intera"

25 febbraio 2021 14:47

Gilardino: "Prandelli saprà valorizzare la rosa. La Fiorentina uno dei migliori centrocampi della serie A"

19 novembre 2020 21:36

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