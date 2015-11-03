Notizie Brivido Sportivo Fiorentina

L'entusiasmo di Calamai: "Firenze modello per il calcio italiano. Stadio? Come i più grandi d'Europa"
10 marzo 2022 20:51
Iachini: "Ho fatto arrivare la Fiorentina al decimo posto con il Covid, figuriamoci adesso..."
28 settembre 2021 15:22
Bertoni incorona Gonzalez: "È un Di Maria: ha colpi e testa da fuoriclasse. Farà innamorare Firenze"
27 luglio 2021 21:34
Galli: "Italiano in rampa di lancio. È abituato a vincere le sfide, ma bisognerà avere pazienza"
27 luglio 2021 21:15
Barone: "Il Viola Park è la prima struttura della Fiorentina. Vogliamo che rappresenti l'Italia intera"
25 febbraio 2021 14:47
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