Iachini: “Ho fatto arrivare la Fiorentina al decimo posto con il Covid, figuriamoci adesso…”

L’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato al Brivido Sportivo, queste le sue parole:

“Io ho allenato Italiano, con quel Chievo siamo stati promessi giocando 4-3-3, è un ragazzo preparato, penso sia stata fatta la scelta giusta. Commisso per me è stato importante, sarò sempre grato al presidente viola perché mi ha permesso di allenare la Fiorentina, quest’anno ha fatto una grande campagna acquisti, a cominciare dalla permanenza di Vlahovic e Milenkovic. Gonzalez è forte, Torreira alza il livello. Con me la Fiorentina è arrivata decima, in una stagione piena di problemi e con il covid, figuriamoci adesso dove può arrivare” conclude Iachini.

