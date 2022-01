Calamai ammette: “Fosse dipeso da me Biraghi sarebbe stato il primo ad essere venduto in estate”

Luca Calamai, giornalista fiorentino oggi addetto stampa dell’Aia, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina e sul momento della squadra viola: “La Fiorentina adesso ha un progetto serio e chiaro di calcio, un chiaro esempio è Biraghi, io lo avrei venduto quest’estate, fosse stato per me sarebbe stato il primo che avrei venduto quest’estate, invece è diventato il capitano della squadra e si sta ritagliando un grande spazio in viola” conclude Calamai.

